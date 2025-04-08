ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петрович
    Борьбу с миграцией надо было начинать ещё вчера. Но это не значит, что сегодня поздно - это значит что проводить её н...Покорители России...
  • vitaly yanushkevich
    Удобная поза для хорошего пендаля, чтобы до границы скачками вместе с ковриком. У себя в стране он не разложит коврик...А вдруг ребенок з...
  • Sem
    100%, бритов  спасёт снайпер или проктологНовый сирийский ч...

Новый сирийский чиновник оказался не простым гинекологом из Воронежа. Удивительная карьера Махера аш-Шараа

Новый сирийский чиновник оказался не простым гинекологом из Воронежа. Удивительная карьера Махера аш-Шараа

Царьград Ye Myo Khant/Keystone Press Agency/Globallookpress Новый сирийский чиновник, которого СМИ подавали как "гинеколога из Воронежа", оказался не простым врачом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
HotRS
С чего это Россия оплачивает? Оплачивала асадовская Сирия. Еще хафезовская.
Ответить
9 час.
Бендер Задунайский
Даешь проктолога на англицкий трон !
Ответить
8 час.
S
Sem
100%, бритов  спасёт снайпер или проктолог
Ответить
1 час.
наверх