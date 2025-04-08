Царьград Ye Myo Khant/Keystone Press Agency/Globallookpress Новый сирийский чиновник, которого СМИ подавали как "гинеколога из Воронежа", оказался не простым врачом.
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