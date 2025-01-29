Молочные фермеры могут потерять $6 млрд в результате решений Трампа

Эйфория фермеров от избрания Трампа президентом США сменилась разочарованием и ожиданием убытков от введения таможенных пошлин на товары и выдворения нелегальных мигрантов, 29 января сообщило издание Agrarheute.
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