В Минэнерго заявили о намерении скорректировать энергостратегию РФ

Отдельные цели в энергостратегии России должны быть изменены, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов 13 октября на сессии «Российской энергетической недели» — «Электроэнергетика: глобальные вызовы и возможности», сообщает пресс-служба минэнерго.
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