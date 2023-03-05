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Моррисси, Драйзайтль и Штюцле – звезды дня в НХЛ

Джош Моррисси, Леон Драйзайтль и Тим Штюцле – звезды дня в НХЛ. Лига подвела итоги игрового дня.  Первая звезда – защитник «Виннипега» Джош Моррисси с 3 (2+1) очками в матче против «Эдмонтона» (7:5).

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