Госдума приняла постановление о прекращении полномочий Авдеева, Баталиной и Прилепина

© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий трех депутатов — Александра Авдеева и Ольги Баталиной (от «Единой России») и Захара Прилепина (от «Справедливой России — За правду»).