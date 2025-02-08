Сегодня в Москве орден погибшего астраханского фронтовика передадут его родственникам

В столичном Музее Победы 8 февраля состоится торжественное мероприятие: участники поискового движения «Ополченец» и «Тризна» вручат родственникам старшего лейтенанта медслужбы Вениамина Васильевича Гончарова орден Отечественной войны II степени, который был утерян в послевоенные годы.
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