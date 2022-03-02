Воронков произнес 19 слов на пресс-конференции после игры с «Авангардом»

Дмитрий Воронков произнес 19 слов на пресс-конференции после поражения от «Авангарда». Нападающий «Ак Барса» был немногословен, когда комментировал события первого матча серии Кубка Гагарина, завершившегося победой омского клуба (1:2 ОТ).
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