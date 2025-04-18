На Ямале для будущих поколений оцифровали газеты времен Великой Отечественной войны

Ресурс «Аудиовизуальное наследие Ямала» пополнился уникальными историческими документами: к предстоящему Дню ямальских СМИ и 80-летию Победы, на сайте появились цифровые копии 984 выпусков окружной газеты «Няръяна Нгэрм» («Красный Север») времен Великой Отечественной войны.
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