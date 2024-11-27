Россияне в этом году стали покупать больше БАДов

Число покупок биологически активных добавок растет год к году. С 1 января по 20 ноября 2024 года оборот платежей в онлайн-магазинах БАДов и спортивного питания вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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