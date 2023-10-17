«В ближайшие недели». США ожидают вторжения Азербайджана в Армению

Издание Politico сообщило, что госсекретарь США Блинкен ожидает скорого «вторжения» Азербайджана на южные территории Армении, через которые Баку требует открыть Зангезурский коридор для связи с эксклавом Нахичевань.
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