Сейчас интереснее покупать длинные ОФЗ с минимальным купоном 6-7%

Рынок акций потрогал уровень 3000 пунктов по индексу IMOEX. Возможно, кто-то захочет зафиксировать прибыль на этом уровне, но в уме надо держать то, что при нормализации ставок, или даже намёка на это, рост составит ещё 30-40%.