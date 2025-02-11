Сейчас интереснее покупать длинные ОФЗ с минимальным купоном 6-7%

Рынок акций потрогал уровень 3000 пунктов по индексу IMOEX. Возможно, кто-то захочет зафиксировать прибыль на этом уровне, но в уме надо держать то, что при нормализации ставок, или даже намёка на это, рост составит ещё 30-40%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)