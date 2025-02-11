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Блог частного инвестора

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Сейчас интереснее покупать длинные ОФЗ с минимальным купоном 6-7%

Сейчас интереснее покупать длинные ОФЗ с минимальным купоном 6-7%

Рынок акций потрогал уровень 3000 пунктов по индексу IMOEX. Возможно, кто-то захочет зафиксировать прибыль на этом уровне, но в уме надо держать то, что при нормализации ставок, или даже намёка на это, рост составит ещё 30-40%.

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