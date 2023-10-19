10 многоквартирных домов ремонтируют в Иркутске по программе «Жилище»

В Иркутске по муниципальной программе «Жилище» ремонтируют десять многоквартирных домов. Из них работы по трем адресам уже завершены: на улице Советская, 176/196 утеплили и привели в порядок торец здания.
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