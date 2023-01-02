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На аренду Феликса нужно потратить 21 млн евро. «Челси», «МЮ» и «Арсенал» думают

Топ-клубы АПЛ сомневаются, что Жоау Феликса стоит брать у «Атлетико» в аренду. По данным The Athletic, хавбека предложили «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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