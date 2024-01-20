Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией.
От иллюзии братства Болгарии пора избавиться
Комментарии
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Samarium
Какое там братство....болгария вместе с Гитлером во Второй мировой войне.....Ныне болгария ничуть не меньший русофоб, чем польша и базы нато на ее территории.....Абсолютно недружественная, это очень мягко выражаясь, нам страна....
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