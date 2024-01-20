Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Какое там братство....болгария вместе с Гитлером во Второй мировой войне.....Ныне болгария ничуть не меньший русофоб, чем польша и базы нато на ее территории.....Абсолютно недружественная, это очень мягко выражаясь, нам страна....
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх