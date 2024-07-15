Изменения в оплате за ЖКХ с 1 июля: что ждать жителям России? Ольга ВайленкоС 1 июля текущего года в России вступают в силу значительные изменения в сфере коммунальных услуг, затрагивающие как тарифы, так и правила оплаты, влияющие на миллионы граждан.