Нашествие прожорливых слизней – беда любого огорода

﻿﻿Нашествие прожорливых слизней может стать проблемой для любого сада. Если не бороться с вредителями, брюхоногие моллюски могут нанести серьезный вред культурным растениям, активно пожирая все, что им «попадается» — семена и молодые саженцы, сочные листья и стебли цветов и овощей, подземные корни и луковицы… Садоводы делают все возможное для борьбы со слизняками.