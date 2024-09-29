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Нашествие прожорливых слизней – беда любого огорода

Нашествие прожорливых слизней – беда любого огорода

﻿﻿Нашествие прожорливых слизней может стать проблемой для любого сада. Если не бороться с вредителями, брюхоногие моллюски могут нанести серьезный вред культурным растениям, активно пожирая все, что им «попадается» — семена и молодые саженцы, сочные листья и стебли цветов и овощей, подземные корни и луковицы… Садоводы делают все возможное для борьбы со слизняками.

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