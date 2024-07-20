Математик рассчитал, когда закончится СВО и кто станет победителем конфликта Юлия ЧелкановаИзвестный математик и пророк Григорий Кваша удивил общественность своими расчетами, связанными с событиями на Украине.
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