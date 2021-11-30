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В Украине заработал полузаконный метод растаможки автомобилей на еврономерах

В Украине заработал полузаконный метод растаможки автомобилей на еврономерах

В Украине льготная растаможка автомобилей на еврономерах закончилась 10 ноября этого года. Однако, для лиц, находящихся в зоне ООС, эта возможность продлена до февраля 2022 года и воспользоваться ею могут граждане, которые не причастны к этому.

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