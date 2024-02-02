Собянин опубликовал новую схему трамвайной сети столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал информацию о новой схеме трамвайной сети столицы России. Скоро первые экземпляры схемы появятся на станциях метро, находящихся рядом с трамвайными остановками, а потом и по всему городу.
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