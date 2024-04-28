После этих слов американка Гринфилд хотела броситься на Небензю прямо в ООН

На днях в стенах ООН разыгрался самый настоящий спектакль. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в очередной раз посадил американскую делегацию в лужу, приведя такие железобетонные аргументы, что тем ничего другого не оставалось кроме как закрыть свои рты.