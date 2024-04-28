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После этих слов американка Гринфилд хотела броситься на Небензю прямо в ООН

После этих слов американка Гринфилд хотела броситься на Небензю прямо в ООН

На днях в стенах ООН разыгрался самый настоящий спектакль. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в очередной раз посадил американскую делегацию в лужу, приведя такие железобетонные аргументы, что тем ничего другого не оставалось кроме как закрыть свои рты.

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Комментарии
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Ingvar Bush
Нельзя так. Даёте питательную среду для новых обвинений. Можно культурно: дама, в тяжких трудах утратившая свою сексуальную привлекательность
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15 мин.
Лидия Пучкова
договорЫ
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13 мин.
IP
Irina Pchibyla
Молодец Небензя  !! Браво  !!! Супер !!!
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4 мин.

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