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Царьград

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Дело Wildberries приняло новый оборот: Нападавшие избегут наказания через СВО?

Дело Wildberries приняло новый оборот: Нападавшие избегут наказания через СВО?

В Сети бурно обсуждают новый поворот в деле нападения на центральный офис Wildberries. Оказывается, все участники той "акции" могут избежать тюремных сроков и отправиться на СВО.

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