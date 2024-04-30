⛑️ Наши дорогие огнеборцы, с праздником, с Днём пожарной охраны! Это один из самых старых профессиональных праздников России, он утверждён 30 апреля 1649 года царём Алексеем Михайловичем.
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⛑️ Наши дорогие огнеборцы, с праздником, с Днём пожарной охраны! Это один из самых старых профессиональных праздников России, он утверждён 30 апреля 1649 года царём Алексеем Михайловичем.