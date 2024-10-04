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«Отважные» штурмуют Торецк и Цукурино, развивая наступление на Покровск и Курахово (КАРТА)

«Отважные» штурмуют Торецк и Цукурино, развивая наступление на Покровск и Курахово (КАРТА)

Армия России продолжает продвижение в Донбассе, выходя на новые рубежи, эти успехи пусть и неохотно, но признают украинские военные аналитики.

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