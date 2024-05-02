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Закон и Порядок

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РСПП просит пересмотреть механизм определения платы за аренду портов

РСПП просит пересмотреть механизм определения платы за аренду портов

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