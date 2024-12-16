Синоптик Шувалов предупредил, что в Рязанскую область идут 20-градусные морозы

Переход к «глубокому минусу» жители региона ощутят уже в ближайшие дни.Синоптик Александр Шувалов сообщил в своём telegram-канале о наступлении двадцатиградусных морозов в Рязанской области на этой неделе.
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