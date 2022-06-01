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Колосков рассказал о критериях отбора стадиона на Суперкубок России

Колосков рассказал о критериях отбора стадиона на Суперкубок России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что при принятии решения по стадиону для Суперкубка России в организации сначала определяют основные критерии отбора и только после этого рассматривают заявки.

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