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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Еще жив? Что происходит на рынке жилья в Барнауле после отмены льготной ипотеки

Еще жив? Что происходит на рынке жилья в Барнауле после отмены льготной ипотеки

Прогнозы были неутешительные, но как все вышло на самом деле? Есть ли жизнь на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки? Прогнозы были неутешительные, но как все вышло на самом деле? Об этом в эфире Business FM* Барнаул рассказал эксперт по недвижимости и автор рубрики "Гайд по недвижимости" Дмитрий Дворядкин.

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