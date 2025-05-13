СПбГУВМ: оценка удельного веса мочи точнее всего выявляет болезни почек у кошек

Ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ГАУ Северного Зауралья) и Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) установили, что анализ мочи с определением ее удельного веса и оценкой скорости клубочковой фильтрации является ключевым методом для ранней диагностики хронической болезни почек у кошек.