Навка: МОК хочет монополизировать спорт

Международный олимпийский комитет призывает Национальные олимпийские комитеты не принимать участие в Играх Дружбы в России, потому что хочет их запугать и монополизировать спорт, считает олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
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