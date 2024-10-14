Исследование: IQ в старшей школе предсказывает употребление алкоголя в дальнейшей жизни

Введение Исследование, проведенное исследователями Юго-западного медицинского центра UT в журнале «Alcohol and Alcoholism», выявило связь между уровнем IQ в старшей школе и привычками к употреблению алкоголя в дальнейшей жизни.
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