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Исследование: IQ в старшей школе предсказывает употребление алкоголя в дальнейшей жизни

Введение Исследование, проведенное исследователями Юго-западного медицинского центра UT в журнале «Alcohol and Alcoholism», выявило связь между уровнем IQ в старшей школе и привычками к употреблению алкоголя в дальнейшей жизни.

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