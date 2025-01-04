Страсти по «Орешнику»

Николай Герасименко

"Как будто в начале у людей сложилось впечатление: «Сейчас мы жахнем, и всё, украинцы сдадутся!" Уважаемые читатели, у вас у всех складывалось такое ощущение? И было ли демонстративное применение Орешника по ЮМ предупреждением укробандеровцам? Может всё же это демонстрация нашего высокотехнологичного оружия нашим западным "партнёрам" !