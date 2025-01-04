БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Хамдан Джабер
    А, почему, собственно говоря, пошла шумиха об унижении? Это политический заказ или такое рвение? Во-первых эта герман...«Знай свое место,...
  • kornilenko28 корниленко
    Уже не раздражает а просто бесит эта беззубостьКак за счет росси...

Страсти по «Орешнику»

Страсти по «Орешнику»

От небывалого воодушевления в глубины депрессии Пожалуй, именно так можно охарактеризовать изменение общественного мнения с момента применения баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» и по настоящее время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
&quot;Как будто в начале у людей сложилось впечатление: «Сейчас мы жахнем, и всё, украинцы сдадутся!&quot;  Уважаемые читатели, у вас у всех складывалось такое ощущение? И было ли демонстративное применение Орешника по ЮМ предупреждением укробандеровцам? Может всё же это демонстрация нашего высокотехнологичного оружия нашим западным &quot;партнёрам&quot; !
Ответить
22 час.
Алекс Сэм
Да не было никакого воодушевления и депрессии тоже не было, а было боевое испытание нового российского оружия.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх