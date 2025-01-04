От небывалого воодушевления в глубины депрессии Пожалуй, именно так можно охарактеризовать изменение общественного мнения с момента применения баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» и по настоящее время.
Страсти по «Орешнику»
Комментарии
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Николай Герасименко
"Как будто в начале у людей сложилось впечатление: «Сейчас мы жахнем, и всё, украинцы сдадутся!" Уважаемые читатели, у вас у всех складывалось такое ощущение? И было ли демонстративное применение Орешника по ЮМ предупреждением укробандеровцам? Может всё же это демонстрация нашего высокотехнологичного оружия нашим западным "партнёрам" !
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22 час.
Алекс Сэм
Да не было никакого воодушевления и депрессии тоже не было, а было боевое испытание нового российского оружия.
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18 час.
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