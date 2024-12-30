Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Северенник, плененный ВС РФ на красноармейском направлении, рассказал, что его мобилизовали, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в частности, наличие туберкулеза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии