Китай обещает защитить свои компании от американских санкций, введенных за связи с РФ

Какие конкретно меры имеются в виду, официальный представитель МИД КНР не уточнила. Однако эксперты полагают, что Китай пойдет по пути эскалации торговой войны, в частности ограничит экспорт редкоземельных металлов и уменьшит импорт сельхозпродукции СШАКитай выступил против введения США санкций в отношении китайских компаний из-за сотрудничества с Россией.