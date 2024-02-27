Китай обещает защитить свои компании от американских санкций, введенных за связи с РФ

Какие конкретно меры имеются в виду, официальный представитель МИД КНР не уточнила. Однако эксперты полагают, что Китай пойдет по пути эскалации торговой войны, в частности ограничит экспорт редкоземельных металлов и уменьшит импорт сельхозпродукции СШАКитай выступил против введения США санкций в отношении китайских компаний из-за сотрудничества с Россией.
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