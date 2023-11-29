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Продлевающие жизнь собак лекарства могут стать доступными в 2026 году

Продлевающие жизнь собак лекарства могут стать доступными в 2026 году

Лекарства для людей могут стать следующими.Лекарства, продлевающие жизнь собак как минимум на год, демонстрируют признаки «эффективности» и могут стать доступными в 2026 году, сообщает MailOnline со ссылкой на Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами для ветеринарной медицины.

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