Продлевающие жизнь собак лекарства могут стать доступными в 2026 году

Лекарства для людей могут стать следующими.Лекарства, продлевающие жизнь собак как минимум на год, демонстрируют признаки «эффективности» и могут стать доступными в 2026 году, сообщает MailOnline со ссылкой на Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами для ветеринарной медицины.