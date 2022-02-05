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Экперт ЦСР Колобанов: резкого сокращения поставок российского газа никто в Европе не ждет

Экперт ЦСР Колобанов: резкого сокращения поставок российского газа никто в Европе не ждет

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Никто на рынке всерьез не ждет резкого сокращения поставок газа из России в Европу - в противном случае его цена взлетела бы в несколько раз, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

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