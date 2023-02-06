Взаимодействие предпринимателей с региональным оператором по обращению с ТКО находится в сфере внимания бизнес-омбудсмена Карелии

В 2022 году жалобы на действия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составили десять процентов от общего количества обращений в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.
В 2022 году жалобы на действия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составили десять процентов от общего количества обращений в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.
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