III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Взаимодействие предпринимателей с региональным оператором по обращению с ТКО находится в сфере внимания бизнес-омбудсмена Карелии

В 2022 году жалобы на действия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составили десять процентов от общего количества обращений в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.

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