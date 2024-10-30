Новый рекорд цены сырья: Норвегия оставила Европу без газа

Цены на газ в Европе выросли до самого высокого уровня за год, установив новый рекорд, поскольку перебои в добыче у ключевого поставщика в Норвегии усугубляют обеспокоенность рынка по поводу напряженности на Ближнем Востоке.
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