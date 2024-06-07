Почему сталинское окружение не считало Дзержинского своим

Те же самые трения и борьба за власть в России, как и его соплеменник, Бронштейн (Троцкий)... им всем, нужна была, власть над Россией и коренным населением России... вот от туда и возникали у них трения и противоречия.

Валерий Каулин

С какой лёгкостью научились рассуждать о прошлом! Я про собственного деда не могу узнать многое, помню только то, что читал в небольшом количестве сохранившихся документов и то, что рассказывал мой отец. А тут сразу оценка человека, жизнь положившего "на алтарь отечества"! Лёгкость в мыслях необыкновенная! А тем временем сегодня в стране таких людей нет! А уж во власти тем более!