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    Кто бы ещё вас к нам допустил ???На Западе уже раз...
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Почему сталинское окружение не считало Дзержинского своим

Почему сталинское окружение не считало Дзержинского своим

Феликс Дзержинский – верный «рыцарь» революции. Он вошёл в советскую историю как выдающийся государственный и политический деятель, боровшийся за освобождение трудового народа.

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Комментарии
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Алексей Тан
Те же самые трения и борьба за власть в России, как и его соплеменник, Бронштейн (Троцкий)... им всем, нужна была, власть над Россией и коренным населением России... вот от туда и возникали у них трения и противоречия.
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20 час.
Валерий Каулин
С какой лёгкостью научились рассуждать о прошлом! Я про собственного деда не могу узнать многое, помню только то, что читал в небольшом количестве сохранившихся документов и то, что рассказывал мой отец. А тут сразу оценка человека, жизнь положившего &quot;на алтарь отечества&quot;! Лёгкость в мыслях необыкновенная! А тем временем сегодня в стране таких людей нет! А уж во власти тем более!
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15 час.

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