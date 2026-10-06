American Psychologist: скрытые барьеры мешают женщинам оставаться учеными

Ученые из Института человеческого развития Общества Макса Планка выяснили, что женщины-исследователи значительно чаще мужчин покидают академическую среду, особенно в первые годы работы.
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