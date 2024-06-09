Минобороны Украины: в ВСУ служат более 67 тысяч женщин

Более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых — гражданские сотрудницы. Об сообщила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова на видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства.
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