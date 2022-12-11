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Мощные данки Аарона Гордона, Дрю Юбэнкса и Дэйрона Шарпа – в десятке лучших моментов дня

Мощные данки Аарона Гордона, Дрю Юбэнкса и Дэйрона Шарпа – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые состоялись 10 декабря. Топ-10 возглавили мощные данки Аарона Гордона («Денвер»), Дрю Юбэнкса («Портленд») и Дэйрона Шарпа («Бруклин»).

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