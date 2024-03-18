Полицейским, не остановившим незаконную охоту, не удалось восстановиться на службе

Ленинский районный суд Уфы отклонил требования о возвращении на службу двух бывших офицеров полиции — бывшего замкомандира взвода Дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения подполковника Руслана Сафуанова и бывшего начальника отдела Патрульно-постовой службы по Гафурийскому району прапорщика Ильмира Байбулдина.
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