Перепридумать себя: книга Андрея Дороничева стала самым успешным стартом среди бизнес-книг за пять лет

Книга предпринимателя и бывшего руководителя Google Андрея Дороничева «Новая версия: Измени себя, не изменяя себе», выпущенная издательством «Альпина Паблишер», показала лучший старт продаж среди бизнес-книг на «Литрес» за последние пять лет.