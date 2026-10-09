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Business Daily

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Перепридумать себя: книга Андрея Дороничева стала самым успешным стартом среди бизнес-книг за пять лет

Перепридумать себя: книга Андрея Дороничева стала самым успешным стартом среди бизнес-книг за пять лет

Книга предпринимателя и бывшего руководителя Google Андрея Дороничева «Новая версия: Измени себя, не изменяя себе», выпущенная издательством «Альпина Паблишер», показала лучший старт продаж среди бизнес-книг на «Литрес» за последние пять лет.

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