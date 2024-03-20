Мир назрел: Запад призвали отправить к РФ нейтральных переговорщиков Ирэн ОрлонскаяЗапад настаивает на отрицании реальности: противостояние с Россией стало катастрофой для Украины, а поставки иностранного оружия лишь усугубляют трагедию Киева.
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