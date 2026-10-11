"Черный шелк" представили на фестивале поп-культуры "Фандом фест"

Пресс-служба НМГ Целые выдуманные вселенные и их персонажи ожили 11 октября в Москве. Крупнейший фестиваль поп-культуры "Фандом фест" собрал тысячи фанатов со всей страны.
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