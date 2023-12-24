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Парламентская газета

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В России будут штрафовать за укрывательство особо опасных отходов

В России будут штрафовать за укрывательство особо опасных отходов

За каждый случай нарушения сроков или порядка размещения информации о высокоопасных отходах (I и II классов опасности) в федеральных государственных информационных системах учета предприятия могут быть оштрафованы на сумму до 150 тысяч рублей.

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