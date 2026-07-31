Турэксперт Абасов исключил скорый выход Испании из Шенгенской зоны

Руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов выразил мнение, что гипотетический выход Испании из Шенгенской зоны не упростит получение виз российскими туристами.
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