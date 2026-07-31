RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Турэксперт Абасов исключил скорый выход Испании из Шенгенской зоны

Турэксперт Абасов исключил скорый выход Испании из Шенгенской зоны

Руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов выразил мнение, что гипотетический выход Испании из Шенгенской зоны не упростит получение виз российскими туристами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии