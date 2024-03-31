Россия восстанавливает транспортный самолет Ан-124 с 25-летнего хранения для военных операций на Украине

Изображение издания World defense newsСегодня 675 прочитали По данным российских СМИ: 29 марта 2024 года сообщалось, что тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" был перевезен на авиаремонтный завод "Авиастар" в аэропорту Ульяновск-Восточный для проведения восстановительно-модернизаторских работ, направленных на возвращение его в летное состояние.