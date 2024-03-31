Добрый Мир
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Добрый Мир

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Россия восстанавливает транспортный самолет Ан-124 с 25-летнего хранения для военных операций на Украине

Россия восстанавливает транспортный самолет Ан-124 с 25-летнего хранения для военных операций на Украине

Изображение издания World defense newsСегодня 675 прочитали По данным российских СМИ: 29 марта 2024 года сообщалось, что тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" был перевезен на авиаремонтный завод "Авиастар" в аэропорту Ульяновск-Восточный для проведения восстановительно-модернизаторских работ, направленных на возвращение его в летное состояние.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ещё бы и &quot;Мрию&quot; натравить на Украину.
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16 час.
Андрей Баканин
Забудьте про Мрию. Была, да сплыла.
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16 час.

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