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Наш потерянный мир

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В Германии заявили о необходимости применить 4 статью Устава НАТО

В Германии заявили о необходимости применить 4 статью Устава НАТО

Германия должна провести консультации со странами — участницами Североатлантического альянса в соответствии со статьей 4 Устава НАТО после обнаружения в аэропорту Лейпцига беспилотного летательного устройства (БПЛА) со взрывателем.

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