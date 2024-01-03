Эксперты рассказали россиянам, как защитить мессенджер WhatsApp от киберпреступников

Взломать приложение сложно, но возможно. Число киберпреступлений с каждым годом становится больше. Мошенники ищут разные способы обдурить доверчивых граждан, в том числе, используют технологии взлома социальных сетей и мессенджеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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